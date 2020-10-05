Инфицированная Семенович пыталась скрыть коронавирус: Не хотела пугать!

Анна Семенович в личном блоге поделилась грустной новостью. Оказывается, актриса все же заразилась коронавирусом, но не хотела об этом рассказывать подписчикам.

Еще на прошлой неделе звезда записала несколько видео, в которых поделилась своим самочувствием. Артистка заявила, что у нее пропал вкус еды, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат. Певица рассказала, что температуры у нее почти нет, просто слабость.

В понедельник, 5 октября, Анна Семенович решила рассказать поклонникам, что у нее подтвердился коронавирус. Артистка отметила, что боялась признаваться, что теперь "коронована". "Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью", – заявила певица.

Уже неделю знаменитость не покидает пределов квартиры, карантин для нее продлится до 12 октября. По словам артистки, болезнь проходит в легкой форме: нет ни кашля, ни температуры. Лишь поначалу у нее пропало обоняние и была легкая слабость.

Анна Семенович призвала поклонников беречь себя и близких. "Носите маски и перчатки, избегайте по возможности людных мест", – предостерегла певица. Правда, некоторые подписчики не поверили в то, что артистка действительно больна коронавирусом.

"Да, все уже переболели так или иначе) многие бессимптомно) ну должны бы пожить с этой болячкой немного (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вообще то при короне...слабость 🙄😐что лежишь пластом..к вечеру противная температура...такая ахинея...одни умирают...другие говорят все прекрасно..но у меня ковид", – написали в комментариях.