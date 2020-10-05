Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
5 октября
Лента новостей
16:41
"В таланты нужно вкладывать, а не в бездарностей": забытый Сергей Пенкин плюнул в коллег
16:39
Новые детали гибели дочери Конкина: накануне трагедии девушка поссорилась с любовником
16:38
Экономист: Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти
16:37
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
16:32
Инфицированная Семенович пыталась скрыть коронавирус: Не хотела пугать!
16:20
Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну
16:17
"Забеременела через месяц": почему актер сериала "Мажор" отказался брать в жены мать своего ребенка
16:06
Холодная и бездетная: Брухунову пугает материнство
15:59
"Врете!": зрители в ярости из-за победы 91-летней участницы в шоу "Голос.60+"
15:52
"Янка с Харатьяном согрешила": отцовство Плющенко поставили под сомнение
15:39
Известная ведущая дерзко ответила на реакцию Волочковой
15:37
"Ты меня порвала!": Муцениеце обратилась к облаченной в пикантный халат Мороз
15:29
Звезда "Дома-2" впервые стала матерью
15:22
Политолог: Москва для Лукашенко – дойная корова
15:08
"Чуть не упала в обморок": Асмус пришла в шок от своего внешнего вида
14:50
Воспользовался: Стычкин оставил шокированного Виторгана с пустыми руками
14:37
"Рубец на все сердце": избранник поделился болью после расставания с Боярской
14:35
На грани жизни и смерти: Наташа Королева попала в реанимацию
14:32
У Москвички украли крест за миллион рублей
14:30
"Не понимает": Собчак заявила о проблемах с матерью
14:29
"Это ужас ужасный, страшнее не придумаешь": что случилось с 45-летней Хаматовой
14:18
В Липецкой области на химическом предприятии прогремел взрыв
13:58
Кремль о росте числа зараженных COVID-19: Серьезный повод для мобилизации
13:58
Костюшкин вцепился в грудь Семенович: До развода недалеко
13:57
После крушения самолета в Пензенской области было возбуждено уголовное дело
13:55
Следственный комитет опроверг информацию о задержании сына Фургала
13:40
В США застрелили популярного актера
13:33
"Сую в рот пробку": как Загитовой досталась роль ведущей "Ледникового периода"
13:33
"Я тебя очень люблю": звезда сериала "Кухня" и ее муж празднуют годовщину
13:15
Атомный ледокол "Арктика" достиг Северного полюса
13:14
"Будь проще!": заставшую мужа за странным занятием Валерию заклевали
12:55
Высоцкая объявила Кончаловскому о беременности
12:51
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
12:43
Под Новосибирском вандалы разгромили кладбище
12:35
Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в Москве
12:33
44-летняя звезда "Клона" показала идеальный пресс
12:28
Рудковская наживается на рождении сына: Вся жизнь – бизнес-проект
12:19
Заявление о переводе московских школьников на дистанционное обучение устроило переполох
11:54
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
11:46
Звезда российских сериалов начала рожать в такси
11:41
Коронавирус подкосил здоровье отца Киркорова
11:40
В Петербурге медик угрожал женщине и ребенку оружием
11:39
Молодая жена раскрыла секрет маленького сына Петросяна
11:33
Немецкий политик назвал отравление Навального инсценировкой США
11:32
В Совфеде оценили вероятность повторного введения всеобщего карантина в России
11:07
Асмус откровенно о тяжелом детстве: Побои и нелюбовь родителей
10:57
В Москве мужчина ударил ножом оппонента в ходе ссоры
10:56
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
10:52
Узнавшая правду об Анне Ковальчук звезда сериала "Крепостная" потеряла дар речи
10:26
Глава Камчатки озвучил версии массовой гибели морских обитателей в Тихом океане
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Шоу-бизнес
Инфицированная Семенович пыталась скрыть коронавирус: Не хотела пугать!

Инфицированная Семенович пыталась скрыть коронавирус: Не хотела пугать!

Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Семенович в личном блоге поделилась грустной новостью. Оказывается, актриса все же заразилась коронавирусом, но не хотела об этом рассказывать подписчикам.
прочитано 428 раз

Еще на прошлой неделе звезда записала несколько видео, в которых поделилась своим самочувствием. Артистка заявила, что у нее пропал вкус еды, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат. Певица рассказала, что температуры у нее почти нет, просто слабость.

ПО ТЕМЕ

Костюшкин вцепился в грудь Семенович: До развода недалеко

"Наслаждайтесь!": Семенович в фате и белом платье ответила на вопрос о свадьбе

 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

В понедельник, 5 октября, Анна Семенович решила рассказать поклонникам, что у нее подтвердился коронавирус. Артистка отметила, что боялась признаваться, что теперь "коронована". "Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью", – заявила певица.

Уже неделю знаменитость не покидает пределов квартиры, карантин для нее продлится до 12 октября. По словам артистки, болезнь проходит в легкой форме: нет ни кашля, ни температуры. Лишь поначалу у нее пропало обоняние и была легкая слабость.

Анна Семенович призвала поклонников беречь себя и близких. "Носите маски и перчатки, избегайте по возможности людных мест", – предостерегла певица. Правда, некоторые подписчики не поверили в то, что артистка действительно больна коронавирусом.

"Да, все уже переболели так или иначе) многие бессимптомно) ну должны бы пожить с этой болячкой немного (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вообще то при короне...слабость 🙄😐что лежишь пластом..к вечеру противная температура...такая ахинея...одни умирают...другие говорят все прекрасно..но у меня ковид", – написали в комментариях.

Автор: 5 октября 2020, 16:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой

Шоу-бизнес

"В таланты нужно вкладывать, а не в бездарностей": забытый Сергей Пенкин плюнул в коллег
Новые детали гибели дочери Конкина: накануне трагедии девушка поссорилась с любовником
Инфицированная Семенович пыталась скрыть коронавирус: Не хотела пугать!
Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Чем больная ведущая "Аншлага"
Шоу-бизнес

Известная ведущая дерзко ответила на реакцию Волочковой

Балерина негативно высказалась в адрес экс-супруга
Шоу-бизнес

Инфицированная Семенович пыталась скрыть коронавирус: Не хотела пугать!

Артистка сидит на карантине
Шоу-бизнес

"Янка с Харатьяном согрешила": отцовство Плющенко поставили под сомнение

Над ребенком опять посмеялись

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+