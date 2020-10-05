"Янка с Харатьяном согрешила": отцовство Плющенко поставили под сомнение

Накануне в инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант" появилось несколько фотопародий на популярных личностей. Редакторы программы искусственно "состарили" нескольких молодых артистов, среди которых был и Саша Плющенко (Гном Гномыч).

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