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Шоу-бизнес

"Янка с Харатьяном согрешила": отцовство Плющенко поставили под сомнение

Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне в инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант" появилось несколько фотопародий на популярных личностей. Редакторы программы искусственно "состарили" нескольких молодых артистов, среди которых был и Саша Плющенко (Гном Гномыч).
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Таким необычным способом решили отметить Международный день пожилых людей. Правда, слегка опоздали, так как праздник проходит 1 октября. Для пародии были выбраны фотографии популярного тиктокера Дани Милохина, рэпера Моргенштерна и сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Правда, Иван Ургант решил жестко разыграть своих подписчиков. Например, лица артистов он просто "состарил", а вот вместо Гном Гномыча показал лицо Дмитрия Харатьяна. По мнению телеведущего, именно так через 50 лет будет выглядеть маленький Саша Плющенко.

Правда, у поклонников программы появились свои версии, почему вместо фото мальчика взяли снимок знаменитого артиста. Например, некоторые предположили, что на самом деле Яна Рудковская зачала сына нет от знаменитого фигуриста.

"Янка то оказывается с харатьяном согрешила (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему гном гномыч похож на Харатьяна?", "Смешная шутка 🤣 почему даже сам Ургант, шутит над Гном Гномычем? Где они накосячили", "Гном Гномыч весь в отца", "Рудковская сейчас видимо точит не зуб, а коньки. Будет битва", "Ну 2 первых это понятно, а при чем тут Харатьян, на что, это вы намекаете Ваня", "Огребает как гном гномыч постоянно", – написали в комментариях.

Автор: 5 октября 2020, 15:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

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