Звезда "Дома-2" впервые стала матерью

У экс-участницы шоу "Дом-2" родилась дочь. Мария Петровская лично сообщила радостную новость поклонникам в соцсети.

Новорожденная стала первенцем для обоих супругов. Бывшая обитательница телестройки разместила в "Инстаграм" фото, сделанное в палате роддома. В кадре счастливая мама вместе с мужем, который держит девочку на руках. Личико малышки закрыто смайликом.

"Это был волшебный день. А ночью родилась наша доченька Мишель – 2800 граммов, 48 сантиметров. И большое спасибо нашему папе. Я без него никуда! Без его поддержки и помощи я бы с ума сошла. От начала и до конца", – поделилась стилист.

Фолловеры в комментариях поздравили семью и оставили знаменитой маме самые теплые пожелания. "Мария, поздравляю!!! Скорее набирайтесь сил!", "Многая лета!!! Счастья и добра!" – написали россияне.

Напомним, Мария Петровская замужем за бизнесменом по имени Михаил. Супруги тщательно готовились к прибавлению в семье: уже купили кроватку и пеленальный столик. Роды звезды шоу "Дом-2" прошли в клинике "Лапино". Там появились на свет дети многих представителей шоу-бизнеса. Мария не планирует засиживаться в декрете, так как не хочет надолго оставлять бизнес.

Известно, что экс-участница шоу "Дом-2" владеет салоном красоты в центре Москвы. Она специалист по уходу за волосами. Однажды девушка организовывала мастер-класс для иностранцев. Мария Петровская покинула телестройку 15 лет назад.