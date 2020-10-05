На грани жизни и смерти: Наташа Королева попала в реанимацию

Наташа Королева и Сергей Глушко дали первое совместное интервью после скандала с изменой. А еще стало известно о том, что артистка выпала из катера на Волге и получила серьезные травмы.

Оказывается, сама Наташа Королева пожелала поговорить с Ксенией Собчак, чтобы расставить все точки над i в скандале, который разразился после признания ее мужа Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан, в измене. При этом Ксения Собчак подчеркнула, что за это интервью она не платила денег ни Наташе Королевой, ни Сергею Глушко.

По словам Сергея Глушко, все началось с того, что Наташе Королевой стали "сливать" информацию, что некие женщины, утверждающие, что Тарзан изменил жене, предлагают разным телеканалам видеоматериалы и взять у них интервью. При этом одна еще и кричит, что якобы беременна от стриптизера. Узнавшая об этом Наташа Королева "взяла за грудки" мужа. Тот вначале пытался отпираться, но потом, когда оба увидели видео, признал свою вину.

Тарзан признался, что его "перетряхнуло так", как никогда в жизни. Причем он больше переживал не за себя, а за Наташу Королеву, на которую свалилась вся эта шумиха, и за мать, со слезами воспринявшую информацию.

Наташа Королева объяснила, что так долго молчала, потому что ей нужно было собраться с мыслями, проанализировать всю ситуацию, задать вопросы себе, почему это произошло, зачем, кому это надо. При этом она опровергла слухи о том, что сама вместе с мужем запустила эту информацию про измену, чтобы напомнить о себе. "В гробу я видал такой хайп!" – и вовсе заявил Сергей Глушко, отрицая шепотки, что все было срежиссировано заранее.

При этом певица дала понять, что узнала о будущих съемках скандального эфира с участием любовницы стриптизера на Первом канале от Андрея Малахова, который сам отказался от съемок аналогичной программы. Наташа Королева призналась, что несколько раз и сама и ее представители связывались с "первой кнопкой", но все без толку. Певица недоумевает, зачем надо было снимать шоу с "мошенницей".

Тарзан опроверг утверждения любовницы, что у них отношения длились полтора года. "Был просто секс, левак!" – объявил стриптизер. Самое интересное, что Наташа Королева не считает этот "левак" изменой. "Он просто импульсивный и да, он взрослый ребенок... Я считаю, что это подстава. Его вели, подставили, это подстава", – заключила певица.

Тем не менее, она считает, что "самый жирный косяк" Сергея Глушко заключается в том, что он любовницу привел домой. "Я лоханулся", – коротко сказал Тарзан, отказавшись объяснять, зачем он это сделал. Он считает, что Наташа Королева потому его простила, что любит. А он любит ее.

Артистка призналась, что не ревнует мужа. Она уже привыкла к тому, что ей регулярно звонили разные женщины и рассказывали, что у них роман с ее мужем, что они беременные и все в таком роде. А она им отвечала, что не "жалобная книга" и отсылала их к Тарзану.

Это первые несколько лет Наташа Королева реагировала, пытаясь "увлечь его в семью". Все изменилось, когда однажды она выпала из катера на Волге и чуть не погибла. Тогда она поняла, что при любых обстоятельствах муж будет рядом с ней. "Потому что как он меня спасал, как он трое суток находился со мной в реанимации, менял мне судна, мыл меня... Я была на грани жизни и смерти. У меня были очень сильные удары", – едва сдерживая слезы, рассказала Наташа Королева. После этого отношения с мужем стали другими, гораздо ближе и доверительнее.

Передача закончилась тем, что Наташа Королева встретила Сергея Глушко, который приехал к ней на автомобиле. Супруги обнялись и вместе пошли по дороге подальше от Ксении Собчак.