"Будь проще!": заставшую мужа за странным занятием Валерию заклевали

Недавняя публикация Валерии в "Инстаграм" вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей Сети. Они обвинили певицу в снобизме и язвительности.

Валерия опубликовала видео, на котором можно увидеть ее супруга Иосифа Пригожина и гендиректора телеканала "МУЗ-ТВ" Армана Давлетярова развлекающимися на детской парной качели. Мужчины не смогли сдержать смех. Певица за кадром прокомментировала: "Вывела мальчиков на прогулку".

Не отвлекаясь от забавы, Иосиф шутливо приказал "мамочке" готовить обед. Валерия же отметила, что дети забывают про еду, когда им очень интересно. Спустя несколько секунд артистка поинтересовалась у мужчин, не сломают ли они конструкцию. Арман и Иосиф посчитали, что их общий вес составляет порядка 200 килограммов, поэтому поспешили встать.

Подписчики посмеялись над качающимися мужчинами, но все-таки высказали претензии певице. "Валерия обязательно ответит язвой. Красавица, будь проще!", "Просто снобизм какой-то в этой фразочке закрался... про хозяина и его качели", – написали фолловеры. В ответ супруга Иосифа призвала народ не искать ничего плохого там, где этого нет.

Напомним, на прошлой неделе Пригожин признался, что хочет завести ребенка от Валерией. Певица не против, но пока у супругов "не получается".