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Провал сына больно ударил по Рудковской

Провал сына больно ударил по Рудковской

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/
Недавно у продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын. Однако и первому наследнику звезды продолжают уделять много внимания.
прочитано 631 раз

Ставший знаменитостью Гном Гномыч уже воспринимается общественностью как самостоятельная фигура. Парень сам ведет свои соцсети и тренируется не покладая рук.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Недавно Саша показал, как способен работать, превозмогая боль. Стоит отметить, что Гном Гномыч травмировался и был вынужден пропустить соревнования.

Как только сын Плющенко почувствовал себя лучше, он сразу объявил, что продемонстрирует свои навыки на конкурсе. Несмотря на воодушевление и старания Саши, он не смог показать то, на что рассчитывал. Юный спортсмен признался, что до травмы он показывал результат, который гораздо лучше текущего.

Фиаско сына больно ударило по Яне Рудковской. Продюсер заявила в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ заявила, что по-настоящему расстроилась из-за неудачного выступления Саши.

Супруга Плющенко отметила, что это было первое падение Саши. Знаменитость добавила, что ее сын всегда был уверен в себе, поэтому его провал стал шоком для нее.

Рудковская также сообщила, что Саша слукавил, когда сказал журналистам, что хорошо себя чувствует. Гном Гномыч не стал показывать досаду или морщиться от боли, поскольку он считал необходимым вести себя как настоящий мужчина.

Автор: 4 октября 2020, 18:25 Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
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