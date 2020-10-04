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"Такой секс не приносит удовольствия": ведущий шоу "Дом-2" откровенно об интиме

Антон Беккужев. Фото: instagram.com/ anton_bekkuzhev_
Антон Беккужев совсем недавно начал вести шоу "Дом-2". Мужчина рассказал о своих предпочтениях в сексе.
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Телеведущий признался, что секс имеет в его жизни важное значение. Антон Беккужев не против защищеннного секса без отношений, но интимная близость с незнакомками его не устраивает. По этой причине член команды шоу "Дом-2" не пользуется приложениями для знакомств, хотя раньше часто создавал через них новые связи.

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Мужчина убежден, что сервисами для обретения новых знакомых люди пользуются только ради секса, сразу предлагая приехать понравившемуся пользователю в гости. "Ты приезжаешь, а перед тобой непонятно кто. Поэтому такой секс не приносит удовольствия", – заявил Антон Беккужев.

Ведущий шоу "Дом-2" сообщил, что не хочет жениться и заводить детей. По словам Антона, он хочет расслабиться и пожить для себя. В прошлом Беккужев тратил все свободное время на учебу и работу, поэтому теперь планирует сделать умеренным ритм своей жизни.

Мужчина заявил, что слухи о его отношениях с парнями не соответствуют действительности. Беккужев рассказал, что любил всего лишь один раз. С девушкой он встречался год. Расставание было таким тяжелым, что Антону пришлось забывать экс-подругу три года.

Сейчас для Беккужева отношения с участницами проекта под запретом. Ведущий шоу "Дом-2" считает, что личную жизнь и работу нужно разделять.

Автор: 4 октября 2020, 18:11 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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