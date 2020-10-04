Болезненный вид Анны Нетребко поверг в шок

Даже свой долгожданный день рождения Анна Нетребко была вынуждена отмечать в стенах больничного учреждения в компании медицинских работников.
Певица долгое время не расставалась с кислородной маской, борясь за свою жизнь. Во время бушующей пандемии коронавируса Нетребко сильно похудела. Больничная еда весьма заметно повлияла на внешний вид народной артистки.
Теперь Анна может похвастаться стройной фигурой и осиной талией. Однако многочисленная аудитория не оценила обновленный образ звезды.
Поклонники предположили, что состояние Нетребко значительно ухудшилось, так как она приобрела "болезненную худобу".
"Вы совсем исхудали! У вас даже лицо побледнело от таких серьезных перемен. Срочно возвращайте былые формы", – встревоженно отметили фанаты певицы.
По словам оперной дивы, она полностью довольна свей фигурой. Ей снова хочется носить обтягивающие платья и оголять стройные ноги.
Напомним, что Нетребко уже давным-давно не теряла пару килограммов. В одном из интервью исполнительница признавалась, что принимает себя в любой форме.
Анна уверена, каждая девушка прекрасна в любом весе. Но, конечно же, оперную певицу задевала критика пользователей социальных сетей. Из-за этого артистка вечно пыталась похудеть и угодить большинству подписчиков.
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