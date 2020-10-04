"Валерия Львовна, ваши документы": Лера Кудрявцева поведала о встрече с полицией

Российские звезды часто становятся инициаторами скандалом, связанных с нарушением правил дорожного движения. При этом о проблемах знаменитостей с законом в СМИ пишут с пристрастием, ведь негатив и грязь люди воспринимают охотнее.
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с сотрудниками ДПС. Звезда призналась, что давно не получала такого заряда позитива.
Ведущая рассказала, что молодой полицейский после проверки документов пожелал ей почаще улыбаться. По словам Кудрявцевой, люди не привыкли, что блюстителя порядка общаются с ними столь доброжелательно. Знаменитость добавила, что раньше с ней разговаривали довольно строго. "Валерия Львовна, ваши документы", – вспомнила прежний опыт общения с полицейскими Кудрявцева.
Напомним, что сейчас ведущая старается больше времени проводить с семьей. Кудрявцева полюбила гулять по ночной столице вместе со своим супругом.
Кроме того, знаменитость посвящает себя дочери. Последнее время Лера Кудрявцева часто публикует в своем "Инстаграме" фото и видео с наследницей.
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