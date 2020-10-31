"Мерзость!": Светличную пытаются уберечь от самой большой подлости

После конфликта с сыном звезда картины "Бриллиантовая рука" живет уединенно. Светлана Афанасьевна обижена на родственников. Упоминать близких в завещании Светличная не хочет.
У актрисы есть квартира в Москве. Звезда советского кино, уверена, что родня хочет сжить ее со свету, чтобы завладеть апартаментами. Между тем Светличная, разругавшись с сыном, рискует стать жертвой мошенников.
На днях актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин были задержаны по делу о незаконном присвоении чужого имущества. Полиция полагает, что супруги могли обманным путем завладеть жилплощадью семьи актера Алексея Баталова. Пока идет следствие, суд отпустил Цивина и Дрожжину под подписку о невыезде.
Друзья Светланы Светличной боятся, что актриса может стать новой "жертвой" предприимчивой четы. Звезду картины "Бриллиантовая рука" надо уберечь от возможных проблем.
По словам поэта-песенника Любови Воропаевой, происходящее в семье Баталова вызывает у нее шок. "Мерзость! Самая большая подлость в жизни – пользоваться беспомощностью стариков и инвалидов", – сказала поэтесса.
Воропаева не понимает, как Цивин и Дрожжина будут жить, если прозвучавшие в их сторону обвинения подтвердит следствие. Автор песен благодарит судьбу за то, что та не свела ее со скандально известной парой.
Любовь Воропаева отметила также, что много лет знакома с дочерью Алексея Баталова. Любовь и Юлия познакомились еще в юности. Поэтесса передала приятельнице привет и призвала держаться.
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