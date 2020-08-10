Дочь Леонида Якубовича откровенно о проблемах в семье: Взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт

Варвара ведет личную страницу в популярной социальной сети. Она делится с подписчиками наблюдениями, историями из жизни, обсуждает книги и фильмы. О родителях Варя предпочитает не распространяться. Между тем ходят слухи, что Леонид Якубович давно не живет с женой Мариной Видовой.
На сей раз Варвара решилась на откровенность. Начала она издалека. Дочь популярного телеведущего отметила, что есть незнакомые люди, с которыми можно найти общий язык за две минуты, и есть близкие, с которыми контакт не налажен.
Молодая женщина призналась, что в ее семье не всегда все было гладко. "За последние 22 года было много ссор, несостыковок, обид и недопониманий. Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт – кто знает, что ждет с той стороны?" – рассказала Варвара.
По ее словам, родители сумели сделать решительный шаг, пошли на сближение. "Мои родители – непростые люди, я тоже не сахар, но мы желаем друг другу лишь самого лучшего", – отметила дочь телеведущего. В заключение Варвара призналась: "Я бы хотела поблагодарить своих родителей за их любовь, терпение и поддержку".
Ранее дочь Леонида Якубовича призналась, что ей слава не нужна, а внимание общественности только беспокоит. "Я понимала всегда, что не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других", – заявила Варвара.
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