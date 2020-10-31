"В жизни еще хуже": изуродованная Собчак обнажила гнилые зубы

Теледива показала фанатам ужасающее лицо. Ксения Собчак перевоплотилась в зомби.

Знаменитость не смогла обойти стороной праздник Хэллоуин, решив примерить на себя в специальную фильтр-маску, которая искажает черты лица так, что делает человека похожим на живого мертвеца. Ксения Собчак сняла себя на видео в страшном облике и опубликовала результат в инстаграм-канале.

На ролике зубы звезды поражены черной гнилью, радужная оболочка глаз белая, а лицо покрыто язвами и синяками. На видео артистка ничего не говорит, лишь шевелит губами и морщит лицо. Выглядит знаменитость по меньшей мере отвратительно.

Пользователи Сети негативно отнеслись к поступку телеведущей. "Зачем тебе это, если ты в жизни еще хуже", "Тот момент, когда Собчак смыла косметику", "Когда наконец можешь быть собой", "В аду будет такое лицо у тебя", – написали комментаторы. Ксения Собчак не стала отвечать на неприятные слова подписчиков.

Напомним, что хейтеры обрушились на теледиву, когда узнали, что она не соблюдала карантин во время болезни коронавирусом. Звезда скрывала то, что заражена COVID-19, но информация всплыла на поверхность. Россияне решили, что светская львица не заявляла о страшном недуге в личных целях. Многие решили, что Ксения Собчак утаила правду, чтобы посмотреть постановку мужа Константина Богомолова "Бесы".