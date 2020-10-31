"Зачем такое показывать": Оголенная Валерия в купальнике похвасталась аппетитными формами

Знаменитость разделась на отдыхе. Певица Валерия показала поклонникам эротичное фото в купальнике.

Звезда отправилась в Дубай вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Она регулярно делится с поклонниками кадрами с отдыха. Совсем недавно певица Валерия порадовала подписчиков инстаграм-канала пикантным снимком в бикини.

Перед камерой инстадива встала в белом купальнике с голубым узором. На голове артистки надета кепка серебряного цвета, уши украшены крупными серьгами-кольцами, а глаза спрятаны под гламурными очками. Валерия объяснила подписчикам, что очень много времени проводит в купальнике и планирует продолжать делиться в инстаграм-канале пляжными фото.

Артистка была готова к тому, что кадр вызовет зависть у хейтеров. Ради шутки она добавила хештеги, которые выражают самоиронию. "Зачем такое показывать", "Чем старше, тем меньше одежды", "И эта туда же", – написала инстадива. Пользователи Сети были восхищены пикантными изгибами знаменитости. Они отметили, что певица Валерия выглядит изящно и очень молодо для 52-летнего возраста.

Напомним, что звезда рассказала об отношениях с супругом-продюсером. Их брак длится уже 16 лет. Артистка призналась, что с годами ее союз с Иосифом Пригожиным стал более романтичным. Певица Валерия уверена, что создание долгих отношений требует труда.