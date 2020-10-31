"Без колебаний нажимает на курок": Анджелина Джоли показала свою сущность

Анджелина Джоли сформировала вокруг себя образ эдакой добродушной матери Терезы, выступающей за охрану природы, человеческие права и мир во всем мире. Однако такой она является не во всех вопросах.

Несмотря на то, что пара развелась больше двух лет назад, они постоянно так или иначе фигурируют в жизни друг друга. Анджелина Джоли судится за права на воспитание детей со своим бывшим мужем Бредом Питтом. Она идет на любые жертвы в борьбе за детей.



Пока продолжаются судебные разбирательства, Джоли строит планы на дальнейшую жизнь. И они идут вразрез с представлениями ее бывшего.

Сначала артистка хотела одна воспитывать детей, однако суд разрешил Питту тоже видеться с наследниками, когда он захочет. Теперь же Анджелина вздумала переезжать из США. Конечно, она планирует забрать детей с собой. Однако в таком случае Питт не сможет видеть их, когда захочет. Это стало новым камнем преткновения в их споре. Анджелина готова на все, чтобы добиться цели. По словам источника Daily Mail, она просто скала в вопросе прав на ребенка. Недавно она уволила адвоката, который ее не устроил.



"Энджи платит юристам целое состояние. И если она считает нужным уволить одного из них, то она без колебаний нажимает на курок", – сообщил источник СМИ, знакомый с ситуацией.

Напомним, что этой осенью должен был выйти фильм "Вечные", в котором сыграла Анджелина Джоли. Ей досталась роль одного из представителей расы генетически улучшенных суперлюдей. Но из-за эпидемии коронавируса премьеру картины перенесли на осень 2021 года.