Анджелина Джоли решилась на эксперимент ради своих детей

Из фильма в фильм Джоли играет роковых брюнеток. Например, в прошлом году зрители оценили, как звезда Голливуда перевоплотилась в могущественную фею Малефисенту. В киноленте "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" поклонников ожидает нетипичная игра Анджелины. Актриса предстанет в качестве нежной и чуткой матери главных героев.
Примечательно, что Джоли стала блондинкой для этого фильма. В образе викторианской эпохи актриса выглядит очень необычно. В одном из интервью Анджелина намекнула, что решилась на эту роль ради детей.
Что касается самой ленты, то она является своего рода смесью двух сказок про Питера Пэна и Алису в Стране чудес. Главные герои этих историй оказываются братом и сестрой, которые должны столкнуться со своими главными врагами – Капитаном Крюком и Королевой Червей.
Также стоит отметить: в фильме большую часть персонажей, включая главных, играют афроамериканцы, что противоречит оригинальным сказкам. Поэтому можно смело назвать "Питера Пэна и Алису в Стране чудес" экспериментом. Премьера киноленты в России намечена на 26 ноября.
Напомним, что этой осенью должен был выйти в прокат фильм "Вечные", в котором также снялась Джоли. Актриса сыграла одного из представителей расы генетически улучшенных суперлюдей, впервые появившиеся в комиксах Marvel. Из-за пандемии коронавируса премьеру фильма перенесли на осень 2021 года.
Популярные темы форума
А вы бы хотели родиться мужчиной?
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
обида на мужчин и рак груди
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
Замуж не зовет спустя 7 лет отношений
отослала сына
Где находится аппендикс?
Стоит ли убирать зуб мудрости
Справедливость есть ?
почему женщины так безответственны?