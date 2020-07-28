Народ содрогнулся от худобы Лозы

Евгения Лоза похудела до такой степени, что поклонники беспокоятся о ее здоровье. Некоторые все-таки похвалили актрису за волю к совершенствованию.

На днях Евгения Лоза опубликовала снимок, на котором она запечатлена в полный рост в шортах и купальнике. Благодаря удачной позе и минимальному количеству одежды можно хорошо рассмотреть фигуру актрисы.

Знаменитость рассказала, что открыла для себя новый вид тренировок – онлайн-занятия со специалистом. Евгении нравится, что никто не нарушает границы, есть собственная раздевалка – домашняя, а также душ. Нужно иметь лишь желание и хорошее интернет-соединение, отметила Лоза.

Поклонники восхитились целеустремленностью актрисы, но все-таки выразили опасение. По их мнению, у Евгении пугающая худоба. Так и до анорексии недалеко, считают некоторые подписчики.

"Сдайте анализы", "Хватит! Уже некрасиво", "Нужно срочно набирать вес", – написали пользователи Сети. Лоза не стала отвечать на комментарии беспокоящихся.

Напомним, что недавно Евгения Лоза пережила стресс. Актриса, находясь за рулем своего автомобиля, въехала в грузовик. После трагедии знаменитость вышла на связь и рассказала поклонникам о произошедшем.