"Предчувствует скорый уход": Галкин показал Кальянова незадолго до смерти

Алла Пугачева и Максим Галкин горюют из-за смерти близкого друга. Накануне Примадонна сообщила о кончине 73-летнего композитора и исполнителя Александра Кальянова.

Пугачева и Кальянов знакомы много лет. В 80-х композитор открыл собственную звукозаписывающую студию. Александр Иванович участвовал в создании множества отечественных хитов того времени. Как вокалист он дебютировал в "Рождественских встречах" Примадонны с песней "Старое кафе".

Между Пугачевой и Кальяновым сложились очень теплые доверительные отношения. Как выяснилось, незадолго до кончины композитор гостил в замке вокалистки.

Муж Примадонны, комик Максим Галкин, в личном "Инстаграм" опубликовал видео. В кадре Кальянов объясняет ему, как пользоваться раритетным приемником. Композитор купил устройство в подарок знаменитому семейству. Галкин отметил, что записывал ролик как руководство по использованию агрегата. Максим даже представить не мог, что эта встреча и кадры окажутся последними.

Галкин сообщил также, что Кальянов много лет боролся с тяжелым недугом. "В этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить", - поведал супруг Аллы Пугачевой.

Комик добавил, что композитор был близким другом для Аллы Борисовны. Артистка и музыкант вместе пуд соли съели. Максим Галкин принес соболезнования близким Александра Кальянова.