"Вашими молитвами": парализованная Кудрявцева учится говорить

Мать Леры Кудрявцевой перенесла инсульт и проходит курс лечения. Телеведущая рассказала о состоянии Александры Ивановны.

Звезда программы "Секрет на миллион" поделилась информацией о том, как проходит лечение ее матери. Теледива считает, что в реабилитации Александры Ивановны есть сложности. Лера Кудрявцева подчеркнула, что с левой стороны женщина все еще парализована.

Речь постепенно возвращается к Александре Ивановне, пенсионерка продолжает серьезно работать над восстановлением своего здоровья. Телеведущая отметила, что в медицинском центре, где проходит лечение женщина, отличные врачи, которые делают невероятные вещи. Кудрявцева даже поделилась историей о том, как за четыре месяца доктора поставили на ноги лежачего молодого человека из Чечни.

Звезда подчеркнула, что надеется на благоприятный исход реабилитации. Теледива ежедневно посещает больную мать и контролирует ее состояние. "У мамы не все так сложно, держится молодцом, так что, уверена, вашими молитвами полностью восстановится", – выразилась Лера Кудрявцева.

Напомним, мать Леры Кудрявцевой перенесла инсульт на отдыхе в Крыму. Некоторое время пенсионерка лечилась в больнице Симферополя. Теледива не могла транспортировать женщину в Москву из-за рисков ухудшения здоровья пенсионерки. Со временем Лере Кудрявцевой удалось поместить мать в московский медицинский центр.