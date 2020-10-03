Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Суббота
3 октября
Лента новостей
10:48
"Пока хожу, дышу": Страшная болезнь оторвала Лужину от семьи
10:47
"Врачи исполосовали меня": Крутой сделал заявление о раке
08:49
Коронавирус лишил Оскара Кучеру близкого человека: Мне хочется выть
06:44
"Похожи филлерами": Канделаки сравнила себя со звездой Голливуда
04:31
Решетова шокирована характером подрастающего сына: Хочет занять место главного
02:18
На Владимира Владимировича похож: кто отец ребенка Саши Бортич
00:06
Королевские забавы: Меган Маркл порадовала принца необычным сюрпризом
23:49
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
23:04
Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса
21:59
Беззубый Шура выставил напоказ свою челюсть
21:58
В ВОЗ напомнили России об опасности повторного карантина
21:53
Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах
21:53
Политолог: Европа может сделать из Лукашенко послушного человека
21:20
В Москве не планируют ограничивать работу продовольственных магазинов из-за коронавируса
21:07
Принц Гарри определил будущее годовалого сына
21:04
Осужденный Ефремов прислал вторую жалобу на свой приговор
20:31
В Москве проводится проверка по факту организации нелегального хостела в жилом доме
20:00
На Урале сбежавший из тюрьмы зэк поймал попутку с оперативниками ФСИН в машине
19:54
Загадочная смерть и тайны из дневника жертвы: начались съемки сериала "Моя большая тайна" с Владом Соколовским
19:51
Чего лишился Лукашенко после выборов в Белоруссии
18:42
"Могу потанцевать голой на столе": Наргиз шокировала откровениями о случайном флирте
18:30
Пугачева сообщила о смерти знаменитого эстрадного певца
18:24
Рошаль: Навальный оскорбил омских врачей
18:13
Вслед за Рудковской: Пригожин и Валерия планируют завести совместных детей
17:56
"Дышать было очень тяжело": разбившийся на самокате Фадеев вышел на связь
17:51
Лера Кудрявцева выиграла суд против назвавшего ее проституткой Андрея Разина
17:50
Фото младшей дочери Навки стало сенсацией
17:36
"Люблю, несмотря на обиду": Рынска показала памятник умершему мужу
17:22
В турецком отеле россиянина убило неисправное окно
17:19
Загитова обратилась к обеспокоенным болельщикам
17:09
В Сеть выложили видео драки облитого фекалиями Пашаева с неизвестным
16:57
Эксперт: Путин и Лукашенко договорились о смене власти в Белоруссии
16:33
В МИД Белоруссии высказались насчет введенных Евросоюзом санкций: Карательная мера
16:20
Сестра Крутого влепила пощечину возмущенной Распутиной
16:19
В обуви нельзя! Джиган наплевал на святые обычаи религиозного места на Кавказе
16:19
"Покажу, какая ты псина": звезда "Дома-2" Феофилактова налетела с кулаками на бывшего мужа
16:04
Адвокат опровергнул резонансную информацию о смерти дочери Конкина
15:58
Политолог: Европа косвенно признала Лукашенко президентом
15:50
Последствия болезни? Беременная Подольская встала на весы
15:49
Тихановская озвучила наиболее вероятный сценарий переговоров с Лукашенко
15:43
"Сдерживайте себя!": Галкина умоляют пощадить Пугачеву
15:40
В Москве арестовали мужчину за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией
15:29
"Постарел, потолстел сильно": обрюзгшего Гуфа перестали узнавать
15:18
"Клей для семейных отношений": Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка
14:52
"Уже этой осенью": Паулина Андреева поделилась радостной новостью
14:50
Бузовой придется лечь на операцию
14:47
Установлена личность погибшей в Киеве сотрудницы посольства США
14:41
Итоги независимого исследования: Тихановская набрала больше голосов, чем Лукашенко
14:40
"Дай Бог счастья": сына Любови Полищук и звезду "Холостяка" поздравляют
14:36
Бутылка помогла: Крутой хитростью заставил записать свою пластинку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели
Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии
Итоги независимого исследования: Тихановская набрала больше голосов, чем Лукашенко
Шура "Би-2" о протестах в Белоруссии: В любой другой стране люди уже взялись бы за оружие
Журналист о массовых арестах в Белоруссии: Это какая-то бессистемная истерика
Шоу-бизнес

"Врачи исполосовали меня": Крутой сделал заявление о раке

Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Композитор впервые прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем. Игорь Крутой рассказал о борьбе с раком.
прочитано 52 раза

По словам музыканта, впервые сплетни о его нездоровье появились за три года до рождения дочери Саши. Игорь Крутой готовился к хирургическому вмешательству, когда информация о его состоянии просочилась в прессу.

ПО ТЕМЕ

Сестра Крутого влепила пощечину возмущенной Распутиной

Бутылка помогла: Крутой хитростью заставил записать свою пластинку

Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

В начале 2000-х у композитора диагностировали образование в поджелудочной железе. Во время удаления кисты возникли проблемы. Операция прошла не очень успешно.

Крутой подчеркнул, что поджелудочная железа – "щепетильный орган". "Врачи исполосовали меня, но, слава богу, с тех пор прошло уже 20 лет", – высказался Игорь.

Спустя несколько лет после удаления опухоли у композитора родилась дочь Александра. Крутой благодарен докторам, которые подарили ему возможность жить.

Музыкант отметил, что сплетники "похоронили" его раньше времени. Он отходил после операции, когда получил звонок от Иосифа Давыдовича Кобзона. Вокалистку кто-то рассказал, что Крутой скончался. Игорю пришлось успокаивать певца.

После беседы с Кобзоном Крутой позвонил другу из Америки. Приятель задолжал композитору деньги. Музыкант напомнил мужчине, что ждет свои средства обратно. "Он меня спрашивает: "Ты откуда?". Я в ответ: "Оттуда". Он: "Я все отдам", – поведал Игорь Крутой.

Автор: 3 октября 2020, 10:47 Источник: Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах
Политолог: Европа может сделать из Лукашенко послушного человека
Чего лишился Лукашенко после выборов в Белоруссии
Эксперт: Путин и Лукашенко договорились о смене власти в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Пока хожу, дышу": Страшная болезнь оторвала Лужину от семьи
"Врачи исполосовали меня": Крутой сделал заявление о раке
Коронавирус лишил Оскара Кучеру близкого человека: Мне хочется выть
"Похожи филлерами": Канделаки сравнила себя со звездой Голливуда

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Божий одуванчик: как живет 71-летняя Регина Дубовицкая

Что случилось с ведущей "Аншлага"
Шоу-бизнес

"Свинское отношение": бывший партнер об уходе от Кудрявцевой

Телеведущий серьезно обижен
Шоу-бизнес

Харламов скатился до пошлых шуток после развода с Асмус

Юмористу не хватает ласки
Шоу-бизнес

Бутылка помогла: Крутой хитростью заставил записать свою пластинку

Композитор мечтал о славе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова обратилась к обеспокоенным болельщикам
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+