"Врачи исполосовали меня": Крутой сделал заявление о раке

Композитор впервые прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем. Игорь Крутой рассказал о борьбе с раком.

По словам музыканта, впервые сплетни о его нездоровье появились за три года до рождения дочери Саши. Игорь Крутой готовился к хирургическому вмешательству, когда информация о его состоянии просочилась в прессу.

В начале 2000-х у композитора диагностировали образование в поджелудочной железе. Во время удаления кисты возникли проблемы. Операция прошла не очень успешно.

Крутой подчеркнул, что поджелудочная железа – "щепетильный орган". "Врачи исполосовали меня, но, слава богу, с тех пор прошло уже 20 лет", – высказался Игорь.

Спустя несколько лет после удаления опухоли у композитора родилась дочь Александра. Крутой благодарен докторам, которые подарили ему возможность жить.

Музыкант отметил, что сплетники "похоронили" его раньше времени. Он отходил после операции, когда получил звонок от Иосифа Давыдовича Кобзона. Вокалистку кто-то рассказал, что Крутой скончался. Игорю пришлось успокаивать певца.

После беседы с Кобзоном Крутой позвонил другу из Америки. Приятель задолжал композитору деньги. Музыкант напомнил мужчине, что ждет свои средства обратно. "Он меня спрашивает: "Ты откуда?". Я в ответ: "Оттуда". Он: "Я все отдам", – поведал Игорь Крутой.