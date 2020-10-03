"Похожи филлерами": Канделаки сравнила себя со звездой Голливуда

Тина Канделаки умеет преподнести себя. Уверенности у нее хоть отбавляй. На этот раз ведущая сравнила себя с голливудской красоткой Пенелопой Крус.

Звезда показала необычное видео, на кадрах которого методом перекрестного монтажа Тина перевоплощается в Пенелопу. В ролик вошли кадры, на которых актриса играет разные роли. Тина изобразила ту же мимику и эмоции, что у Пенелопы. Конечно, ей удалось изобразить схожесть.

"Я ль на свете всех милее?" – подписала видео Канделаки. В своем "Сторис" она также спросила поклонников, похожа ли на Крус.

Подписчики отметили, что каждая хороша, но все-таки они разные, хоть и похожи. Некоторые даже отметили сходство российской телеведущей с еще одной голливудской дивой – Сальмой Хайек.

"Вы меня простите, но где Пенелопа Крус, и где вы"; Далеко до Пенелопы"; "Обе сумели раскрыть в себе изюминку и показать миру"; "Вы похожи филлерами и нитями"– считают подписчики.

Телеведущая Тина Канделаки имеет острое чувство юмора и часто шутит со своей аудиторией. Недавно она предстала перед подписчиками в новом образе и показала фото, на котором при помощи фотофильтров сильно потолстела. Помимо второго подбородка, у телеведущей появился довольно крупный животик.



Таким образом телеведущая одурачила тех, кто верит сплошь всему, что видит. В первую очередь она поиздевалась над хейтерами, которые часто ее критикуют.



