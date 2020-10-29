"Она уже с новым!": Муцениеце растаяла в объятиях высокого холостяка

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте серию снимков. На одном из них она стоит в обнимку с коллегой Марком Вдовиным, высоким, статным холостяком. Артист является ее партнером по съемкам в сериале "Крюк".
Накануне прошел финальный съемочный день проекта, во время которого Агата Муцениеце и сделала фото. Кадр вызвал бурное обсуждение в Сети. "Официально, моя героиня Анна – моя любовь", – заявила знаменитость.
Поклонники отметили, что пара красиво смотрится вместе, намекая на перспективу романа артистов. "Она уже с новым!", – отметил один из фолловеров. "Очень рада видеть тебя сильной, красивой, уверенной в себе женщиной", "Агата, вы богиня", – одарили комплиментами звезду подписчики.
Отметим, что ранее Агата Муцениеце признавалась, что до сих пор не справилась с переживаниями из-за краха ее семейной жизни с Павлом Прилучным. Не исключено, что вариант с воссоединением экс-супругов вполне реальный. Ранее стало известно, что актер бросил свою любовницу Мирославу Карпович.
Напомним, о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале этого года. Супруги больше не могли терпеть друг друга, поэтому решили расстаться. С расторжением брака артистам пришлось повременить из-за весеннего карантина. В апреле Агата шокировала общественность, рассказав о рукоприкладстве Павла и его пристрастии к алкогольным напиткам.
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