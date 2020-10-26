Ответит за оскорбления: Разин пообещал раскрыть грязные подробности из прошлого Гордон

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин хочет подать в суд на юриста Екатерину Гордон. Он счел высказывание экс-супруги Сергея Жорина за оскорбление.

Недавно Лера Кудрявцева выиграла суд против Андрея Разина. Екатерина Гордон, близкая подруга телеведущей, представляла ее интересы на слушаниях. Перед решающим заседанием юрист в своем инстаграм-аккаунте высказалась о продюсере.

Гордон попыталась дать объяснение непростому характеру Разина, который много лет нелестно отзывался о Кудрявцевой. По мнению Екатерины, Андрей сам хотел бы быть "красивой и успешной женщиной, иметь мужа-хоккеиста и работать на телеканале".

Эти слова очень оскорбили продюсера. 26 октября он опубликовал старую фотографию Гордон, на которой она предстает в одном купальнике. Под кадром Разин написал, что намерен не только подать иск против Гордон, но и выпустить о ней книгу и таким образом рассказать грязные подробности из жизни юриста.

Продюсер "Ласкового мая" анонсировал историю про то, как Екатерина обманывала "своих мужиков" и "попала на горизонты страны". Разин уточнил, что в настоящий момент занимается сбором материала. Андрей уверен: эта книга "станет бомбой", из-за которой Гордон на протяжении пяти лет не выйдет на улицу, стыдясь обнародованной информации.