В Сети заговорили о ребенке Равшаны Курковой

По имеющейся неофициальной информации, бойфренд актрисы Сергей Амарян накануне был занят поиском заведения для празднования рождения сына. Источник сообщил, что ребенка паре родила суррогатная мать.
В свою очередь агент и близкая подруга Равшаны Курковой опровергла этот слух. Сама же артистка пока не прокомментировала домыслы на эту тему. Отметим, звезда не любит лишнего внимания к своей личной жизни.
Примечательно, что в СМИ регулярно просачивались слухи о беременности Равшаны Курковой. В мае этого года знаменитость выступала с опровержением сообщений о предстоящем материнстве. Однако при этом она не отрицала, что стать мамой – одна из главных целей в ее жизни.
Напомним, Равшана Куркова больше года встречается с совладельцем одного из столичных боксерских клубов Сергеем Амаряном. С ним она начала общаться после того, как рассталась со Станиславом Румянцевым, с которым в 2017 году якобы сыграла свадьбу. Сама актриса отрицала замужество. До этого она около четырех лет жила с продюсером Ильей Бачуриным.
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