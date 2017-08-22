Самые соблазнительные фото Равшаны Курковой

Актриса Равшана Куркова 22 августа отмечает свое 37-летие. "Всегда говорила себе "тебе никогда больше не будет 20, 23, 27, 32, 35 лет – так проживи этот год жизни с удовольствием, с радостью, прочувствуй его, не трать время на уныние, на все, что не сделает тебя лучше", – поделилась секретом своего успеха звезда в Instagram. Поклонники успели заметить, что фотографии актрисы передают хорошее настроение и буквально соблазняют зрителей радоваться жизни. Dni.Ru предлагают полюбоваться на эти снимки.