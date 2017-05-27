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52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену

Алиса Мон. Фото: 1tv.ru
Популярная в 1990-х годах певица Алиса Мон решилась на пластическую операцию. 52-летняя звезда уверена, что после преображения сможет вернуться на сцену и встретить новую любовь.
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Преображением певицы занялись специалисты программы "На 10 лет моложе", они и отправили Мон к хирургу. Медики сделали Алисе Мон подтяжку кожи лица и шеи, верхнюю блефаропластику.

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После недолгого совещания было принято решение увеличить грудь певицы, женщина долгие годы буквально мучилась со своим нулевым размером.

После хирургов за дело взялись стоматологи. Они привели в порядок ротовую полость певицы. Сделали чистку, отбеливание и реставрацию зубов. В итоге улыбка Мон стала еще более очаровательной и неотразимой.

Алиса Мон. Фото: 1tv.ru

На этом преобразования не закончились. Косметолог увлажнила кожу лица Алисы Мон, проведя процедуру биоревитализации. Плюс ко всему специалист сделала певице и несколько инъекций ботолутоксина. А стилист подобрала артистке три модных образа.

Алиса Мон. Фото: 1tv.ru

К концу программы певица помолодела почти на 20 лет. "Что вы натворили? Паспорт менять придется. Мне в августе исполнится 53 года, но как Алиса в Зазеркалье, я буду отмечать 35-летие", – восторженно заявила Мон.

Алиса Мон. Фото: 1tv.ru

Отметим, что в 1990-х годах песни Алисы Мон были очень популярны. Хит "Подорожник" до сих пор можно услышать на ретро-радиостанциях. Покончить с карьерой артистку вынудил муж, который был ее продюсером. Спасаясь от мужчины-тирана Алиса сбежала из Москвы в родной Ангарск. Только через 10 лет она попыталась вернуться на сцену, выпустив хит "Алмаз". Но все повторилось. Продюсер обманул Мон, скрывшись с ее деньгами.

Автор: Алёна Нестерова27 мая 2017, 15:03
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Кто из звезд сделал пластику до 20 лет

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