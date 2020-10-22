У осужденного Ефремова нашли целый букет болезней

В четверг, 22 октября, в Мосгорсуде началось рассмотрение апелляционной жалобы актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию. В ходе заседания выскрылись сенсационные данные о состоянии знаменитости.

Продолжение: "Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде

Через несколько дней после оглашения приговора Михаил Ефремов прошел всестороннее медицинское обследование. Специалисты обнаружили у него целый букет болезней – астму, бронхит, болезнь сердца, жировую дегенерацию печени, а также дискинезию желчных путей и желчного пузыря.

Известно, что актер не раз обращался за помощью к медикам в следственном изоляторе. Об этом рассказал журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов. При этом правозащитник не уточнил, на что именно жаловался врачам Ефремов.

Напомним, суд приговорил знаменитость к восьми годам лишения свободы. Актера признали виновным в аварии, повлекшей гибель одного человека. По данным следствия, в момент происшествия Ефремов был сильно пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотических веществ.

Спустя месяц знаменитость обжаловала приговор. Актер признал свою вину и заявил о давлении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он также попросил близких найти ему новых адвокатов. Сейчас интересы Михаила Ефремова защищают Петр Хархорин и Роман Филиппов.