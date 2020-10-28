Обвиненная в пьянстве Овсиенко оправдалась за синяки

Артистка рассказала, почему на ее теле часто можно увидеть синяки. Она решительно опровергла версию о том, что ее бьют дома. По словам знаменитости, во всем виновата редкая особенность ее организма.
Исполнительница заявила в программе "Новые русские сенсации" на НТВ, что от любого неосторожного прикосновения на ее теле остаются следы. По словам Татьяны Овсиенко, вред по незнанию ей иногда причиняют на концертах зрители: схватили за руку – синяк.
Возлюбленный же, заверила артистка, тут ни при чем. Помимо рук, гематомы покрывают и всю нижнюю часть тела певицы.
Как писали "Дни.ру", Татьяна Овсиенко составила завещание и лишила Александра Меркулова наследства. Тем самым она опровергла версию, что тот хочет избавиться от нее и получить ее имущество. "Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи – мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком", – рассказала знаменитость.
Напомним, что сын Игорь – приемный. У Татьяны Овсиенко родных детей нет. Много лет назад артистка взяла из детдома мальчика. Она воспитала его, вложив максимум средств и усилий. Сейчас Игорь живет за границей.
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