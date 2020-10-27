Волочкова испугала народ медицинской процедурой

В разгар пандемии Анастасия Волочкова собрала людей на свой спектакль. Люди пишут, что представление проходило с нарушениями: социальная дистанция не соблюдалась, зрители не надевали маски. Вероятно, балерину это не беспокоит. Она лишь поблагодарила поклонников за то, что они пришли.

Анастасия Волочкова опубликовала несколько снимков со своего концерта. Под кадрами балерина сообщила, что зрители пришли посмотреть представление бесплатно. Танцовщица поблагодарила людей за ожидание в большой очереди, которая собралась до начала шоу.

Также Волочкова извинилась за то, что спектакль не начался вовремя. "От всего серодиагностики спасибо тем, кто нашел возможным подарить мне цветы!", – написала балерина в "Инстаграм".

Некоторые пользователи Сети не поняли, что хотела сказать Анастасия. "А что такое "от всего серодиагностики"?", "Серодиагностики... Что?", – поинтересовались они. "Что там у Анастейши? Переживаем", – беспокоятся авторы телеграм-канала "НеМалахов". Вероятно, Анастасия допустила ошибку из-за Т9 – системы автоматической замены текста.

Подписчики также высмеяли Волочкову за шоу, которое она назвала премьерой. Внимательные интернет-пользователи обратили внимание, что с этим представлением Анастасия ездит по России уже долго. "Что изменилось в программе? Вы накинули пару кастрюль? По-моему, это шоу уже обколесило все ДК", "Денег нет на новое шоу и наряд" – заметили подписчики.

Напомним, недавно Волочкова показала свои натруженные ноги, вызвав неоднозначную реакцию пользователей Сети. На пальцах Анастасии были мозоли.