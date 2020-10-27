Волочкова испугала народ медицинской процедурой

Анастасия Волочкова опубликовала несколько снимков со своего концерта. Под кадрами балерина сообщила, что зрители пришли посмотреть представление бесплатно. Танцовщица поблагодарила людей за ожидание в большой очереди, которая собралась до начала шоу.
Также Волочкова извинилась за то, что спектакль не начался вовремя. "От всего серодиагностики спасибо тем, кто нашел возможным подарить мне цветы!", – написала балерина в "Инстаграм".
Некоторые пользователи Сети не поняли, что хотела сказать Анастасия. "А что такое "от всего серодиагностики"?", "Серодиагностики... Что?", – поинтересовались они. "Что там у Анастейши? Переживаем", – беспокоятся авторы телеграм-канала "НеМалахов". Вероятно, Анастасия допустила ошибку из-за Т9 – системы автоматической замены текста.
Подписчики также высмеяли Волочкову за шоу, которое она назвала премьерой. Внимательные интернет-пользователи обратили внимание, что с этим представлением Анастасия ездит по России уже долго. "Что изменилось в программе? Вы накинули пару кастрюль? По-моему, это шоу уже обколесило все ДК", "Денег нет на новое шоу и наряд" – заметили подписчики.
Напомним, недавно Волочкова показала свои натруженные ноги, вызвав неоднозначную реакцию пользователей Сети. На пальцах Анастасии были мозоли.
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