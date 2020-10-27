Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Вторник
27 октября
Лента новостей
22:00
Жириновский призвал повесить Тихановскую
21:48
83-летнего Виктюка доставили в реанимацию с коронавирусом
21:23
Путин пошутил о происхождении коронавируса
21:18
Сделано заявление об активизации эпидемического процесса в России
20:43
Знаменитый артист раскрыл главный секрет Гурченко и Кобзона
20:36
Волочкова испугала народ медицинской процедурой
19:51
Бывший помощник Лукашенко о протестах в Белоруссии: Москва начинает дистанцироваться
19:36
На заводе в Москве полгода лежал труп
19:29
Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор
19:27
Сын запретил энергичной Поргиной случайные контакты на стороне
19:23
Под Москвой мужчина пытался зарезать собственную мать
19:12
Соратника умершего в тюрьме Тесака нашли мертвым в лесу
18:58
Появились данные о двойнике Елизаветы II
18:53
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
18:45
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию
18:22
Жена откровенно рассказала о флирте Газманова с красивыми женщинами
18:19
Володин отметил потенциал БРИКС в борьбе с коронавирусом
18:07
"Так нельзя держать": Рудковской указали на ошибку в уходе за ребенком
17:30
Глава правительства Иркутской области заболел коронавирусом
17:29
Выявлены неуязвимые для коронавируса люди
17:12
На Западе пришли в восторг от 70-летнего альпиниста из России
17:08
Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью
16:47
"Не могу на это смотреть": союз Киркорова с известным певцом вызвал отторжение
16:43
"Воткну палец в глаз и вырву переносицу": Виторган заподозрил Собчак в интрижке с известным писателем
16:03
Лукашенко предупредили о радикализации протестов: Не спасет даже Путин
16:00
Обнародована дата выхода сериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым
15:57
Ефремова оставили в тюрьме без средств: Арестовали счета
15:55
Помощник рассказал о состоянии попавшего в больницу Петросяна
15:39
Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС
15:36
Вскрылись баснословные доходы Ксении Собчак
15:23
Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе
15:10
Опять по блату? Новый скандал сотряс Первый канал из-за "Голоса"
15:07
Евгения Петросяна срочно госпитализировали
14:58
Такшина из сериала "Не родись красивой" прокомментировала слухи о романе с известным актером
14:49
Водонаеву погнали в шею из общественного транспорта после конфликта с водителем
14:40
Лукашенко: Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами
14:33
"Бориса вообще нет!": брат потерял Моисеева
14:27
Перенесшие коронавирус дети из Подмосковья начали заболевать неизвестным синдромом
14:11
Раскрыт главный секрет пропавшей Кабаевой: Как Земфира
14:11
"Боялась ходить по квартире": Савичева поведала о диком страхе
14:07
Вирусолог назвал способ победить коронавирус за три недели
13:55
Стало известно о состоянии известного актера Никоненко после реанимации
13:42
Домогарову плюнули в лицо прямо во время спектакля
13:36
В Германии обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством
13:26
Режим Лукашенко загоняет себя в угол – эксперт
13:23
Перестрелка с полицейскими в Чечне: двое погибших
13:12
В Сети появилось постельное фото ловеласа Верника и звезды сериала "Кухня"
13:11
Стало известно о неутешительном диагнозе сына Собчак
13:08
В мэрии Москвы сделали заявление по поводу ужесточения ограничений из-за COVID-19
12:57
Анна Старшенбаум о разводе: Мы много лет не могли этого сделать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении "общенациональной забастовки"
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума
Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась
Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым
Шоу-бизнес
Волочкова испугала народ медицинской процедурой

Волочкова испугала народ медицинской процедурой

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В разгар пандемии Анастасия Волочкова собрала людей на свой спектакль. Люди пишут, что представление проходило с нарушениями: социальная дистанция не соблюдалась, зрители не надевали маски. Вероятно, балерину это не беспокоит. Она лишь поблагодарила поклонников за то, что они пришли.
прочитано 728 раз

Анастасия Волочкова опубликовала несколько снимков со своего концерта. Под кадрами балерина сообщила, что зрители пришли посмотреть представление бесплатно. Танцовщица поблагодарила людей за ожидание в большой очереди, которая собралась до начала шоу.

ПО ТЕМЕ

"Хорошо, что не в шпагате!": обнаженная Хаматова в купели собрала лавры Волочковой

Экс-избранник Волочковой купил любовнице кольцо за неприличную сумму

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Также Волочкова извинилась за то, что спектакль не начался вовремя. "От всего серодиагностики спасибо тем, кто нашел возможным подарить мне цветы!", – написала балерина в "Инстаграм".

Некоторые пользователи Сети не поняли, что хотела сказать Анастасия. "А что такое "от всего серодиагностики"?", "Серодиагностики... Что?", – поинтересовались они. "Что там у Анастейши? Переживаем", – беспокоятся авторы телеграм-канала "НеМалахов". Вероятно, Анастасия допустила ошибку из-за Т9 – системы автоматической замены текста.

Подписчики также высмеяли Волочкову за шоу, которое она назвала премьерой. Внимательные интернет-пользователи обратили внимание, что с этим представлением Анастасия ездит по России уже долго. "Что изменилось в программе? Вы накинули пару кастрюль? По-моему, это шоу уже обколесило все ДК", "Денег нет на новое шоу и наряд" – заметили подписчики.

Напомним, недавно Волочкова показала свои натруженные ноги, вызвав неоднозначную реакцию пользователей Сети. На пальцах Анастасии были мозоли.

Автор: 27 октября 2020, 20:36 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Я - патриот России...!
1

Популярные темы форума

Политика

Бывший помощник Лукашенко о протестах в Белоруссии: Москва начинает дистанцироваться
Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью
Лукашенко предупредили о радикализации протестов: Не спасет даже Путин
Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС

Шоу-бизнес

83-летнего Виктюка доставили в реанимацию с коронавирусом
Знаменитый артист раскрыл главный секрет Гурченко и Кобзона
Волочкова испугала народ медицинской процедурой
Солистка Little Big раздобрела на десять килограммов: Ушла в жуткий зажор

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Помощник рассказал о состоянии попавшего в больницу Петросяна

О том, как себя чувствует юморист, сообщил Сергей Жорин
Шоу-бизнес

Волочкова испугала народ медицинской процедурой

Балерина подверглась осуждению

Сериалы

"Воткну палец в глаз и вырву переносицу": Виторган заподозрил Собчак в интрижке с известным писателем

Актер приревновал журналистку
Сериалы

Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале "Иванько" что-то о себе

Актриса впервые снялась в откровенной сцене

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории
"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+