"Хорошо, что не в шпагате!": обнаженная Хаматова в купели собрала лавры Волочковой

Знаменитость решила распорядится перерывом в работе с пользой для души и тела. Чулпан Хаматова отправилась в баню.
Парная, по словам актрисы, принадлежит ее однокурснице Ларе Чаклин. Получив дипломы, девушки не потеряли связь. Чулпан и Лара вместе играли в спектакле "Дневник Анны Франк". Знаменитости исполняли роли матери и дочери.
"Я приехала к ней между прогонами – отдохнуть и восстановить силы", – призналась Хаматова. Актриса заметила, что после посещения бани готова сворачивать горы.
В личном микроблоге актриса опубликовала два снимка. На одном из них она позирует в компании Чаклин, на другом – обнаженная нежится в купели. Интимные места знаменитость прикрыла еловыми ветками.
Второе фото напомнило пользователям Сети о балерине Анастасии Волочковой. Танцовщица обожает париться в бане, а после нырять в ледяную купель, установленную прямо во дворе ее особняка. Часто Анастасия записывает свои купания на камеру, а затем публикует получившиеся кадры в соцсетях.
"Хо-ро-шо! 👍И хорошо, что не в шпагате!😆(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – намекнул на ассоциации с Волочковой поклонник Хаматовой.
Отметим, 1 октября Чулпан Хаматова отпраздновала 45-летие. Помимо этого осенью у знаменитой актрисы еще два важных события – выход фильма "Доктор Лиза" и премьера спектакля "Горбачев" в Театре Наций.
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