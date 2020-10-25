Волочкова ужаснула изуродованными конечностями

Каждый день танцовщица проводит по восемь часов в травмирующих пуантах. Анастасия Волочкова уже не в первый раз демонстрирует своим поклонникам результаты регулярных репетиций.
Чтобы предстать в новом проекте в идеальной форме, балерине приходится терпеть адскую боль. На фотографиях отчетливо видно, как пальцы Волочковой покрылись мозолями, а кожа на стопах посинела.
Анастасия призналась, что и сейчас спасается старыми методами. Когда-то стопами балерины занималась ее родная мать. Женщина делала специальные компрессы, чтобы конечности могли вернуться в прежнее состояние.
"Пуанты-моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь", – заверила Анастасия.
Сама же Волочкова называет себя терпеливым человеком и не считает, что подобные публикации должны вызывать жалость у многочисленной аудитории. По словам примы, она просто делится моментами из своей жизни.
Балерина не разглашает всех подробностей назревающего проекта. Поклонники уже начали гадать, появится ли солистка на сцене или уступит почетное место молодому поколению.
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