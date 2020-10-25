Волочкова ужаснула изуродованными конечностями

Всем известно, что работа солистов балета – это огромный труд. Участники театральных трупп давным-давно привыкли к постоянным травмам и изнеможенному состоянию. Однако прима-балерина Большого Анастасия Волочкова все не может свыкнуться с чудовищным видом стоп.

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