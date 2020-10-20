Артистка Фатеева оказалась втянута в скандал с пропавшим наследством Баталова

Вдова актера Алексея Баталова Гитана и его дочь, страдающая ДЦП, пожаловались, что подло обмануты. Якобы нечестным путем их имуществом завладели актриса Наталия Дрожжина и ее муж, адвокат Михаил Цивин. В новом выпуске шоу "Пусть говорят" о паре негативно высказался их бывший приятель.

По словам адвоката Александра Островского, у пары есть проверенная рабочая схема, согласно которой Наталия Дрожжина и Михаил Цивин переоформляют на себя чужую недвижимость и даже крупные суммы на банковских счетах известных и/или далеко не бедных людей.

Также юрист рассказал, что в начале 2000-х годов был дружен с Дрожжиной и Цивиным. Это сейчас он понимает, что тем было удобно с ним приятельствовать, ведь в то время Островский работал секретарем Союза кинематографистов и возглавлял правовую комиссию. По его словам, Михаил Цивин пытался "подтянуть" его к своим темным делишкам, но тот, быстро разобравшись что к чему, прекратил общение с парой.

"На моих глазах происходили разные вещи. К примеру, начиналась обработка Натальи Фатеевой, которой Михаил отправлял продукты. Я переполошился, звонил ее сыну Володе и предупреждал, что его мать рискует потерять недвижимость", – разоткровенничался Александр Островский.

Вкратце он рассказал, как якобы действуют Дрожжина и Цивин: "Они, втеревшись в доверие артистов, говорят им, мол, вот у вас нет наследников, не могли ли вы отписать вашу недвижимость нашему благотворительному фонду. А на фонды сложно что-то оформить, проще переписать жилье на Наталью Дрожжину. Поэтому имущество переходило на ее имя". В студии было сказано, будто на пару записано порядка десяти квартир.

Сейчас Наталия Дрожжина и Михаил Цивин проходят по уголовному делу об имуществе Алексея Баталова, которым якобы завладели незаконным путем. В студии появилась помощница пары Наталья Румянцева. Женщина встала на их защиту, напомнив, что рано обвинять супругов, ведь еще не доказано, что они причастны к исчезновению имущества легендарного актера.

"Происходит чудовищная несправедливость по отношению к этим людям! Все сделали из них нищебродов, которые побираются по похоронам. Михаил Цивин и его супруга – состоятельные люди, а еще в нашей стране существует презумпция невиновности. Пока мы не докажем их вину, никто не имеет права называть их мошенниками!" – заявила помощница пары.