"Она другая": мать Тимати вывалила правду о звездной внучке

Женщина добавила в инстаграм-канал черно-белый снимок внучки Алисы, которую родила Алена Шишкова. В описании к фото инсталеди разместила текст о том, как растет и ощущает себя ребенок. Мать Тимати возмущена тем, что девочке приписывают грустные глаза из-за недостатка внимания родителей. Она решила опровергнуть устоявшееся мнение.
Симона Юнусова призналась, что девочка – интроверт, который нелегко воспринимает жизнь. "Девочка никогда не была улыбакой и хохотушкой, она другая: серьёзная, сосредоточенная и направленная внутрь", – написала инсталеди. Несмотря на это, звездная бабушка считает внучку общительной и просит не связывать особенности характера девочки с расставанием ее родителей.
Мнения подписчиков Симоны Юнусовой разделились на два лагеря. Одни поддержали позицию матери Тимати, рассудив, что никакого дискомфорта малышка не испытывает и живет вполне счастливо. Другие же не согласились с автором поста, посчитав, что Симона заменила Алисе мать и отца, поэтому ребенок страдает.
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« Замечаю, что у Алисы всегда грустные глаза. Она ещё девочка маленькая и нуждается в более частой ласке от мамы и папы...» Такие комментарии с завидной регулярностью я читаю у себя на странице. ⠀ Эта шедевральная фотография была сделана 19 марта 2015, Алисе исполнился год. Девочка никогда не была улыбакой и хохотушкой, она другая: серьёзная, сосредоточенная и направленная внутрь. При всей своей общительности, Алиса- интроверт, иногда мне хочется, чтобы она воспринимала жизнь легче, но все мы разные, тем и интересны))) ⠀ Рассуждать можно в том случае, если ты знаешь человека лично, и то вероятность ошибки очень велика. Не всё то, что, как вам кажется лежит на поверхности, является сутью. Человек намного сложнее и многограннее... Всем добрых выходных!��
Напомним, что звездная бабушка играет большую роль в жизни своей внучки. Симона Юнусова уделяет очень много времени воспитанию девочки. Ранее мать Тимати заявляла, что знаменитые родители могут встречаться с Алисой только в выходные дни.
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