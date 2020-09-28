"Как кукла пластиковая": именинницу Лорак разнесли за внешний вид

Артист обратился к коллеге со своей страницы в "Инстаграм". Звезде исполнилось 42 года. Николай Басков поделился снимком, на котором заключил Ани Лорак в объятия и нежно поцеловал в щеку.
"Будь счастлива, любима и твори своим невероятным голосом и красотой магию долгие годы", – обратился исполнитель к Ани Лорак. Подписчики присоединились. Однако некоторые добавили ложку дегтя в бочку меда.
Фолловеры посчитали, что Ани Лорак стала не похожа на саму себя из-за косметологических процедур. Многие подозревали певицу в пластике. "Что с губами, дива?", "Совсем как кукла пластиковая стала", "Зачем превращать себя в одинаковых женщин. У всех похожий нос, скулы!", – раскритиковали знаменитость пользователи соцсети.
Комментариев подобного содержания оказалось настолько много, что Николай Басков отключил возможность комментирования на своей странице. Он не захотел, чтобы в праздничный день россияне обижали его подругу.
Что касается личной жизни, то сейчас вокалистка счастлива в новых отношениях. Возлюбленным артистки является Егор Глеб, он работает продюсером в Black Star.
Добавим, в начале июня дочь Ани Лорак и ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу отметила девятилетие. Певица устроила по такому случаю детскую вечеринку на природе. На мероприятии присутствовал Филипп Киркоров со своими наследниками.
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