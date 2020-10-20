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Побившая Анджелину Джоли актриса разделась догола

Побившая Анджелину Джоли актриса разделась догола

София Вергара. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Американская семейка" попала в объектив легендарного фотографа Энни Лейбовиц. Актриса София Вергара снялась обнаженной.
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48-летняя американская знаменитость поучаствовала в фотосессии для журнала Vanity Fair. София Вергара позировала лежа в ванне. Интимные части тела звезды от взора любопытных глаз скрывала только мыльная пена.

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 Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Снимки с бэкстейджа София Вергара опубликовала в личном микроблоге. Фото демонстрирует работу съемочной группы. В создании пикантных кадров участвует как минимум шесть человек.

Отметим, что звезда сериала "Американская семейка" недавно попала в список Forbes. София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой кино и телевидения.

Артистке в очередной раз удалось побить коллегу по цеху Анджелину Джоли. За год София заработала 43 миллиона долларов, когда Анджелина получила 35,5 миллиона за тот же период. Отметим, что Вергара девятый год подряд держит первенство в рейтинге самых высокооплачиваемых артисток.

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Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

София Вергара никогда не мечтала быть актрисой. Девушка из Колумбии собиралась стать стоматологом. До того как начать карьеру модели она несколько лет училась в медицинском вузе.

Когда звезде сериала "Американская семейка" было 17 лет, на пляже ее заметил сотрудник рекламного агентства. Вергаре предложили прийти на пробы. Софию сняли в рекламном ролике Pepsi, который сделал ее знаменитой на родине. Спустя время красавица переехала в США, где также сумела прославиться.

Автор: 20 октября 2020, 12:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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