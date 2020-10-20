Побившая Анджелину Джоли актриса разделась догола

48-летняя американская знаменитость поучаствовала в фотосессии для журнала Vanity Fair. София Вергара позировала лежа в ванне. Интимные части тела звезды от взора любопытных глаз скрывала только мыльная пена.
Снимки с бэкстейджа София Вергара опубликовала в личном микроблоге. Фото демонстрирует работу съемочной группы. В создании пикантных кадров участвует как минимум шесть человек.
Отметим, что звезда сериала "Американская семейка" недавно попала в список Forbes. София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой кино и телевидения.
Артистке в очередной раз удалось побить коллегу по цеху Анджелину Джоли. За год София заработала 43 миллиона долларов, когда Анджелина получила 35,5 миллиона за тот же период. Отметим, что Вергара девятый год подряд держит первенство в рейтинге самых высокооплачиваемых артисток.
София Вергара никогда не мечтала быть актрисой. Девушка из Колумбии собиралась стать стоматологом. До того как начать карьеру модели она несколько лет училась в медицинском вузе.
Когда звезде сериала "Американская семейка" было 17 лет, на пляже ее заметил сотрудник рекламного агентства. Вергаре предложили прийти на пробы. Софию сняли в рекламном ролике Pepsi, который сделал ее знаменитой на родине. Спустя время красавица переехала в США, где также сумела прославиться.
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