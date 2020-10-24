Когда Ефремов отправится в колонию

Один из адвокатов Михаила Ефремова Владимир Васильев рассказал, что общался с актером после приговора Мосгорсуда. По его словам, осужденный артист не сильно расстроен из-за практически изменившегося срока. Напротив, Ефремов был готов к такому решению инстанции.
После выступления адвокатов потерпевших актер понял, что судья вынесет похожий приговор. Защитники Михаила Олеговича же не теряли оптимизм до последнего. К слову, теперь они намерены обжаловать решение Мосгорсуда в кассационной инстанции.
Примерно через полторы недели Ефремов должен получить письменное уведомление об этапировании. После этого он в любой момент должен быть готов отправиться к месту отбывания наказания. Скорее всего, Михаила Олеговича повезут в чебоксарскую колонию. Так хочет сам артист.
По словам Васильева, Ефремов планирует написать письмо начальнику СИЗО, в котором попросит о перевозе в Чувашию. С этим местом особенно был связан прапрадед актера Иван Яковлев – просветитель и правая рука отца Владимира Ленина.
Напомним, летом Ефремов устроил жуткое ДТП. Покинув любимое заведение, актер сел за руль своей иномарки. Он выехал на Садовое кольцо, однако нормально проехать по дороге не смог из-за сильного алкогольного и наркотического опьянения.
Михаил Олегович пересек двойную сплошную, из-за чего столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер из Рязани Сергей Захаров. Водитель скончался спустя несколько часов от полученных травм.
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