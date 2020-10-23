"Пришлось Кристину немножко поуговаривать": Учитель рассказал об отношениях с Асмус

Алексей Учитель выступил продюсером фильма "Китобой". Ранее появились слухи, что на съемках картины у кинематографиста завязался роман с актрисой Кристиной Асмус. Режиссер прокомментировал сплетни.

Ранее Учитель и Асмус были замечены на выходе из ресторана на Патриарших прудах. Алексей Ефимович и Кристина вместе сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Это стало поводом для появления сплетен о нерабочих взаимоотношениях звезд.

В свежем интервью режиссер опроверг новости о романе с актрисой. Учитель признался, что обрадовался, когда ему приписали отношения с молодой звездой. "Но это неправда", – заметил он.

Кинематографист хорошо относится к Асмус. Алексей Ефимович пожелал молодой звезде личного счастья. "Кристину любят многие, я был бы рад, чтобы у нее в жизни все было хорошо", – заметил режиссер.

Алексей Учитель рассказал также, что сниматься в фильме "Китобой" Кристина Асмус согласилась еще до выхода скандального фильма "Текст", который привлек внимание зрителей: народ активно обсуждал пикантные сцены с участием актрисы. После критики в Сети Кристина хотела отказаться от роли в ленте Учителя. Асмус испугалась, что ее вновь будут травить за смелые сцены. В "Китобое" артистка исполнила роль интернет-модели, которая показывает свои прелести за деньги.

"Пришлось Кристину немножко поуговаривать", – признался Алексей Учитель. Создатели "Китобоя" показывали артистке уже отснятые кадры. Материал, созданный на Чукотке, убедил Кристину Асмус.