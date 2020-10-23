Раскрыта истинная причина расставания Харламова и Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус – люди с разных миров, если дело касается любовных отношений. В этом уверяет сам юморист. Мол, с годами чувства ослабли, поэтому они приняли решение развесить.
По мнению Перелыгиной, в отношениях знаменитостей явно прослеживается эгоцентризм. Якобы каждый из супругов зациклен на себе, желает получить максимум удовольствия от любви, но при этом не хочет работать над укреплением союза.
Поэтому сексолог сделала вывод: причина развода – инфантилизм Гарика и Кристины в отношениях. Мол, паре гораздо проще расстаться и найти новую любовь, нежели постараться сохранить чувства.
"Все это проблемы современного общества, тем более миру звезд свойственно много браков", – сказала эксперт.
Похожий совет недавно дала певица Валерия. По ее словам, ей удается сохранять романтику в отношениях с Иосифом Пригожиным, потому что умеет подогревать чувства. Несмотря на сложные периоды, артистка стала еще ценнее относиться к происходящему в семье.
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