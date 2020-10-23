Возьми свои деньги: сын за все рассчитался с Газмановым

Голосование за номинантов Российской национальной музыкальной премии "Виктория" началось и продлится до 23 ноября. А старт ему был дан на традиционном гала-ужине для академиков и лауреатов. Среди приглашенных был и Олег Газманов.



Главный "есаул" российской эстрады – человек состоятельный. Но старшие сыновья денег давно у него не берут, рассчитывая только на свои силы и таланты.

"Маньке пока даю (16-летняя дочь – Прим. ред.) – улыбается певец. – А старшим не давал очень давно. Но они и не просят. Младший, Филипп, лет пять минимум уже не берет, а старший, Родион, лет двадцать".

Обычно обеспеченные родители дарят детям квартиры, машины, дачи. "Я жду, – пока они мне начнут дарить, – шутит Газманов. – А если серьезно, то никому ничего такого не дарил. Ну разве что Марьяшке дарю какие-то суммы на одежду. Родиону, правда, я давал деньги на постройку дома. Но он брал в долг и потом все полностью отдал".

Действительно, 39-летний Родион Газманов в финансовом плане самостоятелен с 18 лет. В юности он работал барменом, так как отец перестал его финансировать, позже дослужился в ночном клубе до управляющего. Потом с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, работал финансовым аналитиком в крупной торговой сети и в строительной компании, занимался недвижимостью и продвигал стимулятор роста растений. Сегодня он – один из самых интересных и востребованных молодых певцов и автоблогеров.