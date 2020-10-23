"Параллель с бабушкой": 37-летняя внучка Гурченко околдовала 23-летнего парня

Елена Королева недавно попала в скандал: она подралась к ночном клубе с моделью Ларой Фрост. В ходе потасовки внучке Людмилы Гурченко вывихнули челюсть.

В беседе с журналистами девушка призналась, что врачи предписали носить бондаж три месяца, но уже сейчас ее порядком утомили постоянные перевязки. Также Елене сложно есть и разговаривать. По словам наследницы актрисы, общий друг пытался их примирить с Ларой Фрост, однако модель во время очередной встречи влепила оппонентке пощечину.

Королева поделилась, что недавно уволилась с работы. Девушка девять лет была редактором на шоу "Пусть говорят", однако сейчас поняла, что личная жизнь и воспитание 12-летней дочери для нее важнее. К слову, в плане отношений у внучки Людмилы Гурченко произошли разительные перемены.

Девушка заявила, что недавно начала встречаться с молодым человеком, который полностью взял на себя ее содержание. 37-летнюю Елену Королеву не смущает разница в возрасте – избраннику не так давно исполнилось 23 года. По словам внучки актрисы, парень достаточно серьезный. Молодой избранник занимается кейтерингом – обслуживает банкеты и фуршеты.

Также девушка отметила, что эти отношения роднят ее с бабушкой, ведь когда Людмила Гурченко встретила своего последнего супруга Константина Купервейса, ей было 36, а ему 23 года.

"У меня какая-то параллель с бабушкой", – говорит Елена Королева.