Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали

На днях актер раскаялся в содеянном и попросил суд смягчить приговор. Михаил Ефремов объяснил, что до последнего не признавал свою вину из-за бывшего защитника Эльмана Пашаева.
Против удовлетворения жалобы звезды выступил адвокат родственников погибшего водителя Александр Добровинский. При этом он назвал допустимым вариант перевода Ефремова из колонии общего режима в поселение.
Ранее актер рассчитался с потерпевшими. Знаменитость выплатила семье курьера Сергея Захарова три миллиона рублей. Добровинский сообщил, что родственники пока не получили компенсацию.
Напомним, суд вынес приговор Ефремову 9 сентября. Артист получил восемь лет лишения свободы за аварию, повлекшую смерть человека. Сейчас звезда находится в следственном изоляторе "Водник".
Правозащитник Георгий Иванов поведал, что в камере, где содержится актер, хорошие условия. В помещении есть кровати, раковина, стол, холодильник, телевизор и огороженный туалет.
Администрация СИЗО выдала Михаилу Ефремову положительную характеристику. Артист ведет себя спокойно, соблюдает правила и внутренний распорядок, а также охотно идет на контакт.
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