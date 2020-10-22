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Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали

Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали

Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
В Мосгорсуде началось рассмотрение апелляции Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Адвокат семьи погибшего водителя уверен: никакой пощады артисту не может быть.
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На днях актер раскаялся в содеянном и попросил суд смягчить приговор. Михаил Ефремов объяснил, что до последнего не признавал свою вину из-за бывшего защитника Эльмана Пашаева.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Против удовлетворения жалобы звезды выступил адвокат родственников погибшего водителя Александр Добровинский. При этом он назвал допустимым вариант перевода Ефремова из колонии общего режима в поселение.

Ранее актер рассчитался с потерпевшими. Знаменитость выплатила семье курьера Сергея Захарова три миллиона рублей. Добровинский сообщил, что родственники пока не получили компенсацию.

Напомним, суд вынес приговор Ефремову 9 сентября. Артист получил восемь лет лишения свободы за аварию, повлекшую смерть человека. Сейчас звезда находится в следственном изоляторе "Водник".

Правозащитник Георгий Иванов поведал, что в камере, где содержится актер, хорошие условия. В помещении есть кровати, раковина, стол, холодильник, телевизор и огороженный туалет.

Администрация СИЗО выдала Михаилу Ефремову положительную характеристику. Артист ведет себя спокойно, соблюдает правила и внутренний распорядок, а также охотно идет на контакт.

Автор: 22 октября 2020, 11:48 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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