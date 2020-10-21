Устроивший смертельное ДТП Ефремов рассчитался с потерпевшими

Адвокат Роман Филиппов раскрыл новые подробности дела об аварии с участием актера Михаила Ефремова. По словам юриста, знаменитость выплатила пострадавшим три миллиона рублей.
Представитель родных погибшего в ДТП водителя Александр Добровинский сообщил, что они пока не получили компенсацию. Когда деньги поступят на счет, гражданские иски будут отозваны.
8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельную аварию. Автомобиль, за рулем которого сидел артист, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера. Водитель второго транспорта погиб.
2 октября стало известно, что Михаил Ефремов подал жалобу на приговор. В документе он заявил о давлении со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Апелляцию рассматривает Мосгорсуд.
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