Алексей Кравченко поведал о поспешной свадьбе и неудавшемся браке: Это было все очень болезненно

Артист отечественного кино и сериалов счастливо женат на актрисе Надежде Борисовой. Между тем это не первый брак Алексея Кравченко.

Актер был супругом Алисы Кравченко. По словам знаменитости, впервые он отправился в ЗАГС в очень молодом возрасте. Алексею на тот момент было всего 21 год. "Познакомились и уже месяца через два сыграли свадьбу", - вспомнил Кравченко.

Мама пыталась отговорить Алексея от поспешной женитьбы. Тот к родительнице не прислушивался. Артист ощущал готовность к серьезным отношениям и хотел собственную семью.

Через два года после бракосочетания Кравченко впервые стал отцом. Супруга подарила знаменитости сына Алексея. К сожалению, после появления ребенка отношения артиста и его жены испортились. Рождение второго сына, Матвея, не спасло ситуацию. В 2006 году, после 16 лет совместной жизни, Кравченко развелся.

Алексея Кравченко признался, что в какой-то момент он и его избранница перестали слышать друг друга. Устранить недопонимание не помогли даже дети. В разводе знаменитость винит только себя. "Проще на себя все взять. Наверное, я такой. Я сам вырос без отца", – поделилась звезда отечественного кино и сериалов. Кравченко подчеркнул, что о сыновьях от первого брака не забывает. Знаменитость активно участвует в их воспитании.

Также артист поведал, что развод очень расстроил его отца. Родитель не мог простить Алексею уход из семьи. "Это было все очень болезненно", – сказал Алексей Кравченко.