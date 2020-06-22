Алексей Кравченко поведал о поспешной свадьбе и неудавшемся браке: Это было все очень болезненно

Актер был супругом Алисы Кравченко. По словам знаменитости, впервые он отправился в ЗАГС в очень молодом возрасте. Алексею на тот момент было всего 21 год. "Познакомились и уже месяца через два сыграли свадьбу", - вспомнил Кравченко.
Мама пыталась отговорить Алексея от поспешной женитьбы. Тот к родительнице не прислушивался. Артист ощущал готовность к серьезным отношениям и хотел собственную семью.
Через два года после бракосочетания Кравченко впервые стал отцом. Супруга подарила знаменитости сына Алексея. К сожалению, после появления ребенка отношения артиста и его жены испортились. Рождение второго сына, Матвея, не спасло ситуацию. В 2006 году, после 16 лет совместной жизни, Кравченко развелся.
Алексея Кравченко признался, что в какой-то момент он и его избранница перестали слышать друг друга. Устранить недопонимание не помогли даже дети. В разводе знаменитость винит только себя. "Проще на себя все взять. Наверное, я такой. Я сам вырос без отца", – поделилась звезда отечественного кино и сериалов. Кравченко подчеркнул, что о сыновьях от первого брака не забывает. Знаменитость активно участвует в их воспитании.
Также артист поведал, что развод очень расстроил его отца. Родитель не мог простить Алексею уход из семьи. "Это было все очень болезненно", – сказал Алексей Кравченко.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Жила с мужем и его проституткой
Ефремов - наркоман!!!
Хочу работать