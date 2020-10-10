"Маша ее просто разорвет": Шнуров сделал ставки на бой Распутиной в грязи

В девятом сезоне шоу "Голос" Сергей Шнуров выступает в качестве члена жюри. 9 октября в эфир вышел новый выпуск программы, в котором проходили слепые прослушивания. После выступления одной из участниц с песней Юрия Лозы создатель группы "Ленинград" заявил, что в конце номера ему не хватило звучания Маши Распутиной.
Исполнительницу хита "Гималаи" Шнуров назвал великим исполнителем. Внезапно он решил сравнить ее с Уитни Хьюстон, решив, что иностранная певица по качествам значительно хуже Маши Распутиной. "Вы представьте, если бы они вместе сошлись в бое в грязи. Вот кто кого? Маша ее просто разорвет в клочья!", – заявил рок-музыкант.
Знаменитости, которые составили Сергею компанию в креслах жюри, были ошарашены его поведением. Когда они попытались прокомментировать слова коллеги, он продолжил защищать творчество Маши Распутиной. "Это икона нашего русского стиля", – заключил Сергей Шнуров.
Напомним, что артист любит делать на публике провокационные заявления. Недавно он высмеял слова патриарха Кирилла о том, что служители Русской православной церкви живут небогато. Для этого Сергей Шнуров сочинил сатирическое стихотворение с ироничными замечаниями в адрес РПЦ.
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