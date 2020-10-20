В семье Федора Бондарчука страшное горе

Известного артиста, режиссера, продюсер Федора Бондарчука сразила жуткая новость. Стало известно о смерти его матери, легендарной актрисы Ирины Скобцевой.

Ирина Скобцева была женой прославленного режиссера Сергея Бондарчука, В этом браке артистка родила двух детей: дочь Елену и сына Федора. Оба пошли по стопам родителей. Елена стала актрисой, Федор – режиссером, актером, продюсером. Однако в 2009 году дочь Скобцевой и Бондарчука умерла. Но у нее остался сын, актер Константин Крюков.

А теперь стало известно о смерти самой Ирины Скобцевой. Печальную новость подтвердили в кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures. Актрисе было 93 года. Интересно, что Сергей Бондарчук, если верить открытым данным в Сети, тоже умер 20 октября, только в 1994 году.

Будущие супруги познакомились, когда Ирина Скобцева была студенткой Школы-студии МХАТ. Для обоих брак был не первым. За плечами Скобцевой были отношения с журналистом, публицистом Андреем Аджубеем (правда, тогда он был еще студентом), а у Бондарчука остались в прошлом жены Евгения Белоусова и Инна Макарова.

Ирина Скобцева впервые снялась в кино в фильме "Отелло" в 1955 году. Артистке досталась роль Дездемоны. Через год картина участвовала в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучшую режиссуру. Сама Ирина Скобцева удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". В общей сложности артистка снялась в более чем 80 фильмах и телесериалах.

Однако для зрителей главной ролью Ирины Скобцевой почему-то считается роль холодной и величественной Элен Безуховой из фильма Сергея Бондарчука "Война и мир". Интересно, что роль эта отрицательная. По сюжету становится очевидным, что для героини Ирины Скобцевой главное в жизни – деньги. Ради финансового благополучия Элен Курагина вышла замуж за состоятельного Пьера Безухова (кстати, его роль исполнил сам Сергей Бондарчук).