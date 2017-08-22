Прекрасная вдова Бондарчука отмечает юбилей

Сегодня, 22 августа, легендарная актриса, вдова режиссера и актера Сергея Бондарчука Ирина Скобцева отмечает круглую дату. Артистке, блистательно воплотившей на экране прекрасную и холодную красавицу Элен Курагину из "Войны и мира", исполнилось 90 лет. Dni.ru составили подборку фотографий Ирины разных лет.
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