Нацепившую платье кислотного цвета Глюкозу смачно приложили: Девка с трассы!

На фотографиях певица выглядит довольно соблазнительно. Наряд плотно обтягивает фигуру знаменитости, а длина позволяет рассмотреть стройные ноги. Платье кислотного оранжевого цвета с рисунками в стиле тай-дай дополняют босоножки из прозрачного пластика, которые сейчас на пике моды.
Не все поклонники смогли оценить образ Глюкозы. И если одним наряд показался интересным, другие же посчитали его вульгарным и, скорее, напоминающим костюм для танцев на льду. Народ уверен, что артистка в погоне за модой потеряла свою индивидуальность.
"Коньки забыла одеть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже🤦♀️ какая безвкусица🤦♀️ в желании выделиться потеряла всю свою индивидуальность и смотрится как девка с трассы", "Наркоманка", "Какая худенькая....", "Тете 30+ а она все школьницу из себя строит. Одевайся по возрасту, молодушка", "Ноги короткие и какой дурак сказал ,что фигура идеальная .Да просто нет никакой фигуры", "Платье не по возрасту и не по размеру", – написали в комментариях.
Стоит отметить, что последнее время Глюкоза часто получает нагоняй от фанатов. Накануне звезду раскритиковали за развратное поведение на празднике. Певица в танце засунула незнакомому мужчине палец в рот и сделала поступательные движения.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Мужики перевелись
Крым Украинский
Муж не хочет детей
Женщин привлекают мужчины со шрамами
У Тарзана беременна любовница
Сочи это Россия
Россия тихо идёт к коммунизму.
Почему люди обижают животных?
А вы считаете Барановскую симпатичной?