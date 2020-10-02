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Вслед за Рудковской: Пригожин и Валерия планируют завести совместных детей

Вслед за Рудковской: Пригожин и Валерия планируют завести совместных детей

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях Яна Рудковская шокировала общественность, рассказав о пополнении в семействе. У продюсера и ее супруга Евгения Плющенко на свет появился еще один сын. Эта новость особенно порадовала Иосифа Пригожина и Валерию.
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Не секрет, что Рудковская и Плющенко воспользовались услугами суррогатной матери. Малыш родился 25 сентября, ему дали имя Арсений. Мальчик стал вторым совместным ребенком звездной пары. У фигуриста также есть наследник от Марии Ермак. Яна же воспитывала двоих сыновей от предпринимателя Виктора Батурина.

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Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Похожая ситуация у Пригожина и Валерии. У них есть дети от экс-возлюбленных, но общими наследниками супруги так и не обзавелись. В беседе с журналистами Иосиф признался, что был приятно удивлен новостью о рождении сына у Рудковской и Плющенко. Он похвалил пару за "решение демографической проблемы в стране".

Пригожину приятно, что Яна и Евгений назвали сына Арсением, как и его пасынка. "Значит, вырастет талантливый парень", – сказал Иосиф. Также продюсер признался, что хочет ребенка от Валерии. Певица не против этого, но пока у супругов не получается, пишет РИА ФАН.

Напомним, у Пригожина есть сын и дочь от первой жены Елены Соколовой: 31-летний Дмитрий и 23-летняя Даная. В браке с Лейлой Фаттаховой у продюсера появилась на свет еще одна наследница – Елизавета. В этом году ей исполнился 21 год.

Автор: 2 октября 2020, 18:13 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Илзе
Ответить
Какая интересная у нас страна! Когда по доносу соседей "находят" детей, рождённых сурмамами под заказ обычным людям, возбуждают дела о торговле людьми. Рядовым геям, растящим "детей из пробирки", грозят изъятием малышей - и родили их вам, мол, незаконно, и растите вы их неправильно. А "звёздам" нашим можно всё! Покупать детей, зарабатывать на них, запирать в подвале и бить тонким ремешком, как Рудковская своего "обожаемого Гномика", открыто мутить с мужиками, как Киркорову с Лазаревым. К ним ко всем полицейские с неудобными вопросами почему-то не придут.
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