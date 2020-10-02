Бутылка помогла: Крутой хитростью заставил записать свою пластинку

Игорь Крутой стал гостем программы "Судьба человека". Артист рассказал, как ему удалось в 80-х уговорить главного редактора звукозаписывающей фирмы "Мелодия" выпустить его пластинку.

В те времена будущая знаменитость получала по 13 рублей за выступление и мечтала о всесоюзной славе. Чтобы его музыку услышало как можно больше людей, нужно было, чтобы ее записали на "Мелодии". Один товарищ артиста был знаком с Владимиром Рыжиковым, который отвечал за выход пластинок.

Игорь Крутой поспорил с главным редактором, что если выпьет больше него, то они выпустят несколько композиций молодого автора. Компания направилась в ресторан и заказала очень много спиртного. Как отметил артист в эфире шоу "Судьба человека", в тот вечер они еле встали из-за стола – ради своей мечты композитор сделал все, чтобы победить Владимира Рыжикова.

В итоге музыкант не только выпил больше алкоголя, но и проводил главного редактора "Мелодии" до дома, где передал в руки родных. На пороге новый товарищ пообещал артисту, что предложит его композиции Александру Серову. И ведь не обманул – уже очень в 1984 году в СССР вышли первые хиты на музыку Игоря Крутого.

По словам звезды, тогда и начался его путь к успеху. Как отметил артист в программе "Судьба человека", он не забыл добрый поступок Владимира Рыжикова. Через два года композитор подарил ему огромный телевизор в знак благодарности за помощь.