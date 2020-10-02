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Шоу-бизнес

"Меня называют любовницей и проституткой": крик души переспавшей с Тарзаном актрисы Шульженко

Тарзан. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
28-летняя начинающая актриса Анастасия Шульженко, приехавшая покорять Москву из Краснодара, до сих пор снималась только в эпизодах. Но после того, как вскрылась ее интимная связь с мужем Наташи Королевой, она стала главной героиней многосерийной мелодрамы с детективной составляющей. В каждой серии появляются герои, всплывают новые подробности.
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Гоген Солнцев уверяет журналистов, будто бы любовница Тарзана хотела избавиться от ребенка. "Она сказала, что ходит в баню специально почти каждый день, так как хочет выжечь паром", – сообщил Гоген. – Говорю ей: "Неужели ты такая бездушная тварь? Ты же не такая! Одумайся! В тебе живет твое продолжение. Разве можно даже думать о таком?" Он якобы предложил Шульженко не только оставить ребенка, но и продать за 3 миллиона ему.

Узнав, какие гнусные байки о ней распускает шоумен, Анастасия Шульженко пришла в ужас. "Я хочу опровергнуть эту информацию, – обратилась она к "Дни.ру". – Сейчас все подряд безнаказанно публикуют про меня какую-то ересь, называя "любовницей", "шалавой", "проституткой". Ладно, я смирилась с этим и с тем, что пишут про меня в соцсетях. Но то, что говорит этот Солнцев, уже чересчур".

"Вначале бытовала какая-то нелепая история о суррогатном материнстве, потом стали писать, что я чуть ли не детоубийца, которая собирается вытравить ребенка паром, – возмущена Шульженко. – Вы вообще адекватные люди? На каком основании в прессе появляется такое?! Это полный бред, полная ересь! Никогда в жизни мы не говорили с Гогеном про то, что я собираюсь вытравить ребенка паром, никогда в жизни он не предлагал мне его оставить. И на журналистов, которые это распространяют, я подам в суд о защите чести и достоинства! Потому что это переходит все границы!"

Автор: 2 октября 2020, 09:00
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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