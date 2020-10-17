"Щетина на лице": россияне в шоке из-за внешнего вида Бородиной

Теледива обнародовала кадр в компании известных красоток. Лицо Ксении Бородиной поразило фанатов.

Знаменитость добавила в инстаграм-канал фото со звездами шоу-бизнеса. В кадре Ксению Бородину окружают Наталья Варвина, Карина Петросян, Ольга Орлова и Елена Бушина. Теледива написала, что снимок был сделан в ресторане, когда подруги зашли поесть.

Бородина пожаловалась, что не успела сделать макияж, так как завтрак-обед состоялся в 12 часов. Звезда назвала это время утром и подчеркнула, что рано не встает.

Поклонники телеведущей обсудили в комментариях ее внешность и детально разобрали образы ее подруг. Критики звезда получила достаточно. Многие отметили, что из-за отсутствия макияжа Ксения Бородина переборщила с ретушью снимка – кожа на лице стала слишком темной и не красивой. "Классное фото, но у Ксюши почему-то лицо чёрное", "Такая обработка фото,будто щетина на лице)", ", "О Боги, как за таким количеством фотошопа, разглядеть лица, попробую глаза пошире открыть, вдруг поможет", – выразились подписчики инстаграм-канала.

Напомним, что Ксения Бородина прояснила свои отношения с Ксенией Собчак. Она заявила, что никогда не была дружна с коллегой по "Дому-2". Ксения Бородина призналась, что насмешки звездной блондинки над героями шоу "Док-ток" вызывают у нее отторжение.